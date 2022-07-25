«Коринтианс» согласовал контракт с Фаусто Верой. Хавбеком интересовались ЦСКА и «Спартак»

Полузащитник «Архентинос Хуниорс» Фаусто Вера в ближайшее время подпишет контракт с «Коринтиансом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, бразильский клуб согласовал с 22-летним аргентинцем контракт до 2026 года, хавбек обойдется в 8 млн евро. Также «Архентинос Хуниорс» получит 30 процентов от следующей продажи игрока.

Ранее сообщалось, что на Веру претендовали ЦСКА и «Спартак».

В текущем сезоне Вера провел 27 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.