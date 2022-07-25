Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 02:39

«Коринтианс» согласовал контракт с Фаусто Верой. Хавбеком интересовались ЦСКА и «Спартак»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Фаусто Вера.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Архентинос Хуниорс» Фаусто Вера в ближайшее время подпишет контракт с «Коринтиансом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, бразильский клуб согласовал с 22-летним аргентинцем контракт до 2026 года, хавбек обойдется в 8 млн евро. Также «Архентинос Хуниорс» получит 30 процентов от следующей продажи игрока.

Ранее сообщалось, что на Веру претендовали ЦСКА и «Спартак».

В текущем сезоне Вера провел 27 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

ФК Коринтианс
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Как не обгореть на солнце? Советы эксперта
ЦСКА – лидер, но вряд ли надолго, «Зенит» что-то знает, «Спартаку» отдают долги, «Торпедо» тонет. Главные выводы после 2-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Наполи» и «Фулхэм» поборются за вратаря «Барселоны» Нету
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости