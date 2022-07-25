«Леванте» арендовал Уэсли у «Астон Виллы»
Форвард «Астон Виллы» Уэсли перешел в «Леванте», сообщается на официальном сайте клуба.
Арендное соглашение с 25-летним бразильцем рассчитано до конца сезона-2022/23. «Леванте» в новом сезоне будет выступать в сегунде.
Уэсли перешел в «Астон Виллу» летом 2019 года за 25 млн евро, однако за это время сыграл за бирмингемцев а 26 матчах, в которых забил 6 голов.
Минувший сезон Уэсли провел в арендах у «Брюгге» и «Интернасионала». В общей сложности он сыграл в 26 матчах, в которых забил два гола.
Wesley Moraes llega al #LevanteUD cedido por el @AVFCOfficial— Levante UD ? (@LevanteUD) July 24, 2022
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