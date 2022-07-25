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Сегодня, 02:57

«Леванте» арендовал Уэсли у «Астон Виллы»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Астон Виллы» Уэсли перешел в «Леванте», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 25-летним бразильцем рассчитано до конца сезона-2022/23. «Леванте» в новом сезоне будет выступать в сегунде.

Уэсли перешел в «Астон Виллу» летом 2019 года за 25 млн евро, однако за это время сыграл за бирмингемцев а 26 матчах, в которых забил 6 голов.

Минувший сезон Уэсли провел в арендах у «Брюгге» и «Интернасионала». В общей сложности он сыграл в 26 матчах, в которых забил два гола.

ФК Астон Вилла
ФК Леванте
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