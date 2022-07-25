«Леванте» арендовал Уэсли у «Астон Виллы»

Форвард «Астон Виллы» Уэсли перешел в «Леванте», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 25-летним бразильцем рассчитано до конца сезона-2022/23. «Леванте» в новом сезоне будет выступать в сегунде.

Уэсли перешел в «Астон Виллу» летом 2019 года за 25 млн евро, однако за это время сыграл за бирмингемцев а 26 матчах, в которых забил 6 голов.

Минувший сезон Уэсли провел в арендах у «Брюгге» и «Интернасионала». В общей сложности он сыграл в 26 матчах, в которых забил два гола.