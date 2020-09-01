СМИ: «Спартак» поборется с ЦСКА за Фаусто Веру

«Спартак» претендует на полузащитника «Архентинос Хуниорс» Фаусто Веру, утверждает Fotospor. По информации источника, аргентинцем также интересуются «Галатасарай» и «Торино».

Ранее сообщалось, что игрока может подписать ЦСКА. Сам он говорил, что не против поиграть в одной команде с Адольфо Гайчем.

«Архентинос Хуниорс» рассчитывает выручить за Веру 10 миллионов евро, ЦСКА предлагает 6.

Контракт 20-летнего Веры рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2019/2020 полузащитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.