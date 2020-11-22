Коноплянка может заменить Черышева в «Валенсии»

Фланговый нападающий донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка может вернуться в чемпионат Испании. Как сообщает Fichajes, 31-летний украинец может усилить в зимнее трансферное окно «Валенсию».

«Летучие мыши» ищут недорогие варианты усиления после провала летней трансферной кампании. Кроме того, по данным того же Fichajes, зимой команда может лишиться россиянина Дениса Черышева, который, как и Коноплянка, играет на левом фланге атаки. Источник отмечает, что 29-летний хавбек сборной России может продолжить карьеру в московском «Динамо».

Коноплянка из-за травмы провел в нынешнем сезоне только три матча в чемпионате и один — в Суперкубке Украины. На данный момент он восстанавливается после мышечного повреждения.

Коноплянка уже выступал в Испании — с 2015 по 2016 год он защищал цвета «Севильи».