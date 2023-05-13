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Сегодня, 09:16

Клубы АПЛ отправили скаутов на матч «Ромы», чтобы оценить игру Ибаньеса

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ромы» Роджер Ибаньес может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, клубы АПЛ отправили скаутов на матч римской команды, чтобы оценить игру 24-летнего бразильца. «Рома» 14 мая сыграет с «Болоньей» в рамках 35-го тура чемпионата Италии.

В текущем сезоне Ибаньес провел 43 матча, в которых забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.

ФК Рома
серия А
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