Клуб Бекхэма подписал 19-летнего венесуэльца из молодежки "Ювентуса"

"Интер Майами" объявил о подписании третьего игрока в своей истории. Новый клуб MLS, владельцем которого является экс-игрок сборной Англии Дэвида Бекхэма, объявил о заключении контракта с 19-летним защитником Кристианом Макуном.

Экс-игрок молодежной команды "Ювентуса" сейчас выступает за "Замору". В этом сезоне на его счету 21 матч, 3 гола и 1 голевая передача.