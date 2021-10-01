Автором дубля в ворота «Барселоны» Нуньесом из «Бенфики» интересуются «Атлетико», «Интер» и «Милан»
Несколько европейских топ-клубов интересуются нападающим «Бенфики» Дарвином Нуньесом, сообщает Record.
По информации источника, на 22-летнего уругвайца претендуют «Атлетико», «Интер» и «Милан».
В сезоне-2021/22 Нуньес провел 7 матчей за «Бенфику», на его счету 6 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро. В прошлую среду в матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:0) форвард отметился дублем.
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Дополнительная информация:
https://www.record.pt/futebol/futebol-nacional/liga-bwin/benfica/detalhe/lucas-verissimo-e-darwin-na-montra-tubaroes-seguem-dupla?ref=Benfica_DestaquesPrincipais
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