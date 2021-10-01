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Автором дубля в ворота «Барселоны» Нуньесом из «Бенфики» интересуются «Атлетико», «Интер» и «Милан»

19:46
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Несколько европейских топ-клубов интересуются нападающим «Бенфики» Дарвином Нуньесом, сообщает Record.

По информации источника, на 22-летнего уругвайца претендуют «Атлетико», «Интер» и «Милан».

В сезоне-2021/22 Нуньес провел 7 матчей за «Бенфику», на его счету 6 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро. В прошлую среду в матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:0) форвард отметился дублем.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

Дополнительная информация:

https://www.record.pt/futebol/futebol-nacional/liga-bwin/benfica/detalhe/lucas-verissimo-e-darwin-na-montra-tubaroes-seguem-dupla?ref=Benfica_DestaquesPrincipais

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Иван Торопцев все материалы автора

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