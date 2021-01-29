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Клопп хочет видеть Мбаппе в «Ливерпуле»

20:38
Килиан Мбаппе. Фото AFP
Килиан Мбаппе. Фото AFP
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«Ливерпуль» интересуется нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, рассказал журналист Canal+ Жоффруа Гаретье в программе Late Football Club.

По данным источника, 22-летнего француза в английском клубе хочет видеть лично главный тренер Юрген Клопп. Специалист общается с окружением игрока, тем самым пытаясь склонить его к переходу в «Ливерпуль».

Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. Сообщалось, что клуб выставит его на трансферный рынок, если он в ближайшее время не подпишет новый контракт с парижанами. В этом сезоне футболист в 22 матчах за «ПСЖ» забил 16 голов.

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