Клопп хочет видеть Мбаппе в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» интересуется нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, рассказал журналист Canal+ Жоффруа Гаретье в программе Late Football Club.

По данным источника, 22-летнего француза в английском клубе хочет видеть лично главный тренер Юрген Клопп. Специалист общается с окружением игрока, тем самым пытаясь склонить его к переходу в «Ливерпуль».

Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. Сообщалось, что клуб выставит его на трансферный рынок, если он в ближайшее время не подпишет новый контракт с парижанами. В этом сезоне футболист в 22 матчах за «ПСЖ» забил 16 голов.