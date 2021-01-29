Ди Мария: «Если удастся поиграть в одном клубе с Месси, можно с радостью завершать карьеру»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария высказался по поводу возможного перехода нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в парижский клуб.

«Я играл с Роналду, Неймаром и Мбаппе. Если бы появилась возможность поиграть с Месси на клубном уровне, закончил бы карьеру после этого. Это было бы невероятно. О большем и просить не могу в футболе», — цитирует Ди Марию Goal.

Контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года. Сообщалось, что аргентинец может продолжить карьеру в «ПСЖ».