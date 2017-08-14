Клаудио Лотти: "Бальде Кейта сам отказался уходить из "Лацио"

Президент "Лацио" Клаудио Лотти заявил, что клуб не вел переговоров с "Ювентусом" по трансферу полузащитника Бальде Кейта. Руководитель отметил, что 22-летний футболист сам отказался уходить из команды этим летом.

– Я никогда не буду вмешиваться в работу тренера, – цитирует Football Italia Лотти. – Мы не общались с "Ювентусом" по поводу Кейта и не продавали его. Да, были предложения от итальянских и европейских клубов, но он сам отказался уходить. Мы уже говорили, что продадим игрока только за приемлемую цену.

Напомним, что контракт игрока с "Лацио" истекает следующим летом. Итальянцы не собираются его продавать меньше чем за 30 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил 16 мячей и отдал 5 голевых передач в 31 матче серии А.