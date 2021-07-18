Кейн согласовал личный контракт с «Манчестер Сити»
06:17
Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн принял решение покинуть лондонский клуб, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 27-летний англичанин является главной целью «Манчестер Сити». Сообщается, что футболист уже согласовал контракт с клубом.
17 июля сообщалось, что форвард может бойкотировать тренировки «Тоттенхэма» в случае, если его не продадут.
В прошлом сезоне Кейн провел 49 матчей, забил 33 гола и сделал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 120 миллионов евро.
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