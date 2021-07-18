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Кейн согласовал личный контракт с «Манчестер Сити»

06:17

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн принял решение покинуть лондонский клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 27-летний англичанин является главной целью «Манчестер Сити». Сообщается, что футболист уже согласовал контракт с клубом.

17 июля сообщалось, что форвард может бойкотировать тренировки «Тоттенхэма» в случае, если его не продадут.

В прошлом сезоне Кейн провел 49 матчей, забил 33 гола и сделал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 120 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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