Кейн согласовал личный контракт с «Манчестер Сити»

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн принял решение покинуть лондонский клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 27-летний англичанин является главной целью «Манчестер Сити». Сообщается, что футболист уже согласовал контракт с клубом.

17 июля сообщалось, что форвард может бойкотировать тренировки «Тоттенхэма» в случае, если его не продадут.

В прошлом сезоне Кейн провел 49 матчей, забил 33 гола и сделал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 120 миллионов евро.