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«Барселона» не рассматривает трансфер Рэмси из-за его высокой зарплаты

06:48
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«Барселона» не заинтересована в трансфере полузащитника «Ювентуса» Аарона Рэмси, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, у этой сделки нет никаких шансов из-за высокой зарплаты 30-летнего валлийца.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложил «Барселоне» обменять Миралема Пьянича на Рэмси.

В минувшем сезоне Рэмси провел 30 матчей за «Ювентус», в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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