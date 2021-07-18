«Барселона» не рассматривает трансфер Рэмси из-за его высокой зарплаты
06:48
«Барселона» не заинтересована в трансфере полузащитника «Ювентуса» Аарона Рэмси, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, у этой сделки нет никаких шансов из-за высокой зарплаты 30-летнего валлийца.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложил «Барселоне» обменять Миралема Пьянича на Рэмси.
В минувшем сезоне Рэмси провел 30 матчей за «Ювентус», в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
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