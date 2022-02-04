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Сегодня, 12:10

Каттани рассказал, как «Спартак» будет искать замену Жиго

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Самуэль Жиго.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал, как клуб будет искать замену французскому центральному защитнику Самюэлю Жиго, который покинет красно-белых летом по истечении срока своей аренды из «Марселя».

«По поводу замены Жиго я начал думать, но все не так просто, — сказал Каттани журналистам. — Хорошо, что у меня есть время для размышлений. Я не знаю подходящих игроков на этой позиции с завершающимися летом контрактами, чтобы легко заменить Жиго. И не думаю, что мы будем искать усиление среди таких кандидатов. Мы пока подумаем, а решение примем весной. Оно будет критически важным в контексте следующего сезона, но лучше принимать подобные решения не сейчас. Сейчас было важно сохранить Самюэля, потому что найти ему равноценную замену в январе было бы еще сложнее.

Жиго перешел в «Спартак» летом 2018 года, причем вскоре выбыл из строя на семь месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена в матче с «Зенитом». Всего за «Спартак» Жиго провел 96 матчей, в которых забил 9 голов. «Спартак» и «Марсель» договорились о переходе футболиста в зимнее трансферное окно. 30 января француз подписал контракт с «Марселем», при этом остаток сезона он доиграет в «Спартаке» на правах бесплатной аренды.

Лука Каттани. «Можно было попросить у мистера Федуна еще денег. Я выбрал другой вариант». Огромное интервью Каттани — с цифрами и фактами обо всех трансферах «Спартака»

Самюэль Жиго
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
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