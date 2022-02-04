Бывший руководитель международного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая рассказал о переговорах с Форланом

Бывший руководитель «Сатурна», «Балтики» и ФНЛ Тимур Лепсая стал героем «Разговора по пятницам». В интервью он рассказал, как парагвайский наркобарон стал главой клуба, затем возглавил местную федерацию футбола, а в 2013-м стал президентом страны.

— Аргентинцев и бразильцев в «Сатурне» было много. А парагвайцев?

— Двое — Диас и Барейро, которого Тарханов присмотрел на Олимпиаде в Афинах, где Парагвай сенсационно дошел до финала. За те же деньги нам предлагали бразильца Графите из «Сан-Паулу», но Александр Федорович настоял на Барейро.

— Что так?

— Главный аргумент: «Этого парня вживую видел». На Олимпиаде Барейро действительно ярко себя проявил. Но и ценник выкатили приличный — три миллиона долларов. Играл он тогда за парагвайский «Либертад». Переговоры я вел по телефону с Орасио Картесом, президентом клуба. К тому времени уже знал, как общаться с латиноамериканцами.

— Ну и как же?

— Они всегда завышают цену. Раза в полтора минимум. Принцип такой: у гринго денег полно, сам Бог велел развести. Но когда с ними начинаешь разговаривать на испанском, даешь понять, что в курсе местных фокусов, это ввергает их в ступор. И ты сразу перехватываешь инициативу, постепенно снижаешь стоимость игрока, разницу добиваешь бонусами.

— Ловко.

— Однако Кортес уперся: «Три миллиона и ни центом меньше!» Руководители «Сатурна» сказали мне: «Раз так, ну его на фиг. Сворачиваемся». Только тогда он пошел на уступки, и Барейро перебрался в наш клуб. Но интересно даже не это — вскоре Картес возглавил Федерацию футбола Парагвая, а в 2013-м стал президентом страны!

— Поворот.

— Позже я узнал, что он был известным наркобароном. В 2000 году на территории его поместья сел самолет, забитый кокаином. Примчалась полиция, но Картес наказания избежал. Заявил, что к борту отношения не имеет, просто пилот запросил аварийную посадку. Хотя все понимали, кому принадлежит груз. Обвиняли Картеса и в отмывании денег...

— Как же человека с такой репутацией выбрали президентом страны?!

— Для нас это дико. А в Парагвае его темное прошлое никого не шокировало. Чтобы обелиться, он и нырнул в футбол. Руководил клубом, затем федерацией — и отношение к Картесу изменилось в лучшую сторону. Лишний раз убеждаешься — футбол в Латинской Америке открывает любые двери!

— Наркотики там на каждом шагу?

— Ну-у... Не совсем так. Но если очень нужно — найдешь.

— Форлан действительно мог оказаться в Раменском?

— Да. У него был тот же агент, что у Монтенегро. Сказал: «Приезжайте, будем договариваться». Мы полетели в Мадрид, встретились и с Диего, и с его отцом. Но потом выяснилось, что с точки зрения финансовых запросов между нами пропасть.

— Сколько хотел Форлан?

— Более трех миллионов долларов. В год! Для «Сатурна» — цифры неподъемные. У нас в то время самый высокооплачиваемый игрок получал в год 800 тысяч.

— Кто?

— Монтенегро. Причем агент знал наши возможности. Не понимаю, на что рассчитывал, зазывая в Мадрид. Или думал — мы так захотим игрока, что сойдем с ума? Позвоним губернатору, уговорим продать несколько подмосковных деревень и купим Форлана?