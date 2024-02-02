Лингард может продолжить карьеру в Корее

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может перейти в корейский клуб, сообщает журналист Пит О'Рурк.

31-летний англичанин находится в статусе свободного агента с лета прошлого года, когда завершился его контракт с «Ноттингем Форест».

До этого футболист выступал за «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм», «Дерби Каунти», «Брайтон» и «Лестер».

Также на его счету 6 голов в 32 матчах за сборную Англии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лингарда в 6 миллионов евро.