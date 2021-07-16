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«Кальяри», «Верона» и «Торино» интересуются Лападулой

06:56
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Форвард «Беневенто» Джанлука Лападула может продолжить карьеру в клубе серии А, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 31-летнего итальянца, который выступает за сборную Перу, претендуют «Кальяри», «Верона» и «Торино», которые были впечатлены его игрой на Кубке Америки.

В минувшем сезоне Лападула провел 37 матчей в серии А, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. В 7 матчах Кубка Америки форвард забил 4 гола и сделал один ассист, а вместе со сборной Перу уступил Колумбии в матче за третье место.

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Сергей Разин все материалы автора

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