«Арсенал» интересуется Гвидо Родригесом

Полузащитник сборной Аргентины Гвидо Родригес может перейти в «Арсенал». Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, лондонский клуб нацелился на игрока «Бетиса».

По информации источника, севильцы хотят получить за аргентинца, ярко проявившего себя на Кубке Америки-2021, 30 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Родригес сыграл в 38 матчах во всех турнирах и забил 2 гола. На Кубке Америки-2021 он сыграл в 6 встречах и забил 1 гол.