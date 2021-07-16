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«Арсенал» интересуется Гвидо Родригесом

06:39
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Полузащитник сборной Аргентины Гвидо Родригес может перейти в «Арсенал». Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, лондонский клуб нацелился на игрока «Бетиса».

По информации источника, севильцы хотят получить за аргентинца, ярко проявившего себя на Кубке Америки-2021, 30 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Родригес сыграл в 38 матчах во всех турнирах и забил 2 гола. На Кубке Америки-2021 он сыграл в 6 встречах и забил 1 гол.

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Евгений Козинов все материалы автора

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