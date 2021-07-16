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«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» интересуются Влаховичем

07:33
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Форвард «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру в Англии, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, на 21-летнего серба претендуют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». При этом «фиалки» не намерены продавать игрока и хотят продлить с ним контракт.

В сезоне-2020/21 Влахович провел 40 матчей за «Фиорентину», на его счету 21 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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