«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» интересуются Влаховичем
07:33
Форвард «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру в Англии, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, на 21-летнего серба претендуют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». При этом «фиалки» не намерены продавать игрока и хотят продлить с ним контракт.
В сезоне-2020/21 Влахович провел 40 матчей за «Фиорентину», на его счету 21 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
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