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Источник: «Зенит» близок к покупке защитника «Порту»

17:58
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Защитник «Порту» Йордан Осорио близок к переходу в «Зенит». Он не принимал участия в последней тренировке команды и готовится к переходу в российский клуб, утверждает Record.

В «Порту» заявили, что игрок пропустил занятия «из-за необходимости решить личные вопросы».

25-летний венесуэлец перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 миллиона евро. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Виторию Гимарайнш». Осорио провел 27 матчей, в которых забил 2 мяча, а также получил две желтые карточки. Контракт игрока с «драконами» рассчитан до лета 2022 года.

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