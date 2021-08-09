Источник сообщил, что «Тоттенхэм» включился в борьбу за Месси
02:01
«Тоттенхэм» стал еще одним претендентом на бывшего форварда «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает ESPN со ссылкой на Daily Express.
Указано, что лондонский клуб хочет подписать игрока и готов побороться за него с «ПСЖ». Ранее сообщалось, что аргентинец близок к переходу в французский клуб.
Главный тренер «шпор» Нуну Эшпириту Санту получил от клуба большой трансферный бюджет. При этом команда может потерять Харри Кейна, который хочет уйти в «Манчестер Сити».
5 августа «Барселона» объявила об уходе 34-летнего аргентинского футболиста. Месси покинул сине-гранатовых из-за финансовых и структурных ограничений, которые существуют в чемпионате Испании.
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