Пьянич готов снизить зарплату, чтобы вернуться в «Ювентус»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может вернуться в «Ювентус», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 31-летний босниец готов пойти на понижение зарплаты в 20 процентов, чтобы «Ювентус» смог его арендовать. Туринский клуб ждет одобрения каталонцев.

Пьянич выступал за «Ювентус» с 2016 по 2020 год. В минувшем сезоне хавбек провел 30 матчей за «Барселону» и не отметился результативными действиями.