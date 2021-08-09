Пьянич готов снизить зарплату, чтобы вернуться в «Ювентус»
02:45
Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может вернуться в «Ювентус», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 31-летний босниец готов пойти на понижение зарплаты в 20 процентов, чтобы «Ювентус» смог его арендовать. Туринский клуб ждет одобрения каталонцев.
Пьянич выступал за «Ювентус» с 2016 по 2020 год. В минувшем сезоне хавбек провел 30 матчей за «Барселону» и не отметился результативными действиями.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю