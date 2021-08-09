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Пьянич готов снизить зарплату, чтобы вернуться в «Ювентус»

02:45
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Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может вернуться в «Ювентус», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 31-летний босниец готов пойти на понижение зарплаты в 20 процентов, чтобы «Ювентус» смог его арендовать. Туринский клуб ждет одобрения каталонцев.

Пьянич выступал за «Ювентус» с 2016 по 2020 год. В минувшем сезоне хавбек провел 30 матчей за «Барселону» и не отметился результативными действиями.

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Сергей Разин все материалы автора

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