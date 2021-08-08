Сеферович может перейти в «Рому»

Форвард «Бенфики» Харис Сеферович может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, агент 29-летнего швейцарца предложил игрока «Роме», если клуб покинет Эдин Джеко. Сообщалось, что Джеко может перейти в «Интер».

Сеферович уже выступал в Италии за «Фиорентину», «Лечче» и «Новару». В минувшем сезоне форвард провел 31 матч в чемпионате Португалии, в которых забил 22 гола и сделал 7 результативных передач.