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Сеферович может перейти в «Рому»

06:23
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Форвард «Бенфики» Харис Сеферович может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, агент 29-летнего швейцарца предложил игрока «Роме», если клуб покинет Эдин Джеко. Сообщалось, что Джеко может перейти в «Интер».

Сеферович уже выступал в Италии за «Фиорентину», «Лечче» и «Новару». В минувшем сезоне форвард провел 31 матч в чемпионате Португалии, в которых забил 22 гола и сделал 7 результативных передач.

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Сергей Разин все материалы автора

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