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Сегодня, 04:09

Источник: «Сан-Паулу» отклонил предложение «Зенита» по Беральдо

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лукас Беральдо.
Фото Reuters

«Сан-Паулу» получил предложение от «Зенита» по защитнику Лукасу Беральдо, сообщение Globo Esporte.

Российский клуб предложил 18 миллионов евро за 20-летнего бразильца, но получил отказ. В Бразилии рассчитывают на большую сумму.

Ранее на этой неделе появилась информация, что «Лестер» готовит предложение на сумму 20 миллионов евро.

В этом сезоне Беральдо сыграл в 48 матчах и забил один гол. Действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года.

Футбол
ФК Зенит
ФК Сан-Паулу
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