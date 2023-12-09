Источник: «Сан-Паулу» отклонил предложение «Зенита» по Беральдо

«Сан-Паулу» получил предложение от «Зенита» по защитнику Лукасу Беральдо, сообщение Globo Esporte.

Российский клуб предложил 18 миллионов евро за 20-летнего бразильца, но получил отказ. В Бразилии рассчитывают на большую сумму.

Ранее на этой неделе появилась информация, что «Лестер» готовит предложение на сумму 20 миллионов евро.

В этом сезоне Беральдо сыграл в 48 матчах и забил один гол. Действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года.