«Манчестер Юнайтед» может подписать форварда «Лейпцига» Опенда

Нападающий «Лейпцига» Лоис Опенда может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Mirror.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» хочет подписать 23-летнего бельгийца в связи с поиском замены для Антони Марсьяля и Джейдона Санчо. Кроме того, в услугах Опенда заинтересован «Тоттенхэм».

Опенда в летнее трансферное окно перешел в «Лейпциг» из «Ланса». В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.