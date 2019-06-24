Источник: Промес подписал контракт с "Аяксом"

Бывший нападающий "Спартака", а ныне игрок "Севильи" Квинси Промес перешел в "Аякс", утверждает корреспондент De Telegraaph Майк Вервей. Амстердамский клуб подписал контракт с 27-летним голландцем до 2024 года.

По неподтвержденным сообщениям, "Аякс" выплатит "Севилье" меньше 22 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Промес провел 33 матча в чемпионате Испании за "Севилью", в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. В составе сборной Голландии он недавно завоевал серебро Лиги Наций.

Промес выступал за "Спартак" с 2014-го. Стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и завоевал Суперкубок страны в 2017-м. В общей сложности провел 135 матчей за красно-белых, забил 66 голов и отдал 34 голевых передачи.

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