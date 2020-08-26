Источник: Месси провел переговоры с Гвардьолой о переходе в «Манчестер Сити»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси провел переговоры с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардьолой. Об этом сообщают RAC 1 и The Athletic.

Указано, что аргентинец хотел бы уйти в другую команду, где он мог бы завоевывать трофеи и показывать футбол высокого уровня. Аргентинец ранее попросил клуб отпустить его, но в «Барселоне» заявили, что для этого нет юридических оснований.

Сообщалось, что «Манчестер Сити» может потратить на усиление состав 300 миллионов евро. При этом есть информация, что подписать аргентинца в английском клубе хотят только как свободного агента, но «Барса» не намерена отпускать его бесплатно.

Сумма отступных в контракте игрока — 700 миллионов евро. По данным в СМИ, «Барса» может отпустить его за 222 миллиона.

33-летний Лионель Месси является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.