Источник: «Ливерпуль» опережает «Баварию» в борьбе за Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может сменить клуб уже этим летом, сообщает Foot Mercato. Специалистом интересуются «Ливерпуль» и «Бавария».

По данным источника, мерсисайдцы находятся ближе мюнхенцев в гонке за подписание контракта с испанским специалистом.

Отмечается, что преимуществом английского клуба, помимо того, что Алонсо играл в «Ливерпуле» будучи игроком, является и то, что клуб точно покинет нынешний главный тренер Юрген Клопп. В отличии от «Баварии», которая еще не определилась с будущим Томаса Тухеля.

Ранее журналист Санти Ауна заявлял, что «Ливерпуль» уже связался с Алонсо.