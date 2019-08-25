Источник: «Ливерпуль» готов продать Салаха по окончании сезона

«Ливерпуль» готов расстаться с форвардом Мохамедом Салахом, утверждает Calciomercato, ссылаясь на британские СМИ.

По имеющимся данным, интерес к египтянину проявляет ряд ведущих клубов Европы. В их числе «Реал».

27-летний футболист в текущем сезоне провел пять матчей за «Ливерпуль» и забил три мяча при одной голевой передаче.

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