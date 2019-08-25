Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Источник: «Ливерпуль» готов продать Салаха по окончании сезона

14:13
Теги:

«Ливерпуль» готов расстаться с форвардом Мохамедом Салахом, утверждает Calciomercato, ссылаясь на британские СМИ.

По имеющимся данным, интерес к египтянину проявляет ряд ведущих клубов Европы. В их числе «Реал».

27-летний футболист в текущем сезоне провел пять матчей за «Ливерпуль» и забил три мяча при одной голевой передаче.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир