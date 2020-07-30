Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Источник: «Интер» готовит для Месси четырехлетний контракт на 260 миллионов

21:22
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
Теги:

«Интер» не оставляет попыток заполучить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает La Gazzetta dello Sport. Миланский клуб собирается подписать аргентинца бесплатно, в конце сезона-2020/21.

«Интер» готов предложить форварду контракт на четыре года, с годовой зарплатой 65 миллионов евро, в общей сложности Месси заработает 260 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что отец Месси приобрел дом в Милане недалеко от офиса «Интера».

Месси в сезоне-2019/20 стал лучшим бомбардиром и ассистентом ла лиги, забив 25 голов и отдав 21 передачу в 33 играх.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир