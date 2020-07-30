Источник: «Интер» готовит для Месси четырехлетний контракт на 260 миллионов
21:22
«Интер» не оставляет попыток заполучить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает La Gazzetta dello Sport. Миланский клуб собирается подписать аргентинца бесплатно, в конце сезона-2020/21.
«Интер» готов предложить форварду контракт на четыре года, с годовой зарплатой 65 миллионов евро, в общей сложности Месси заработает 260 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что отец Месси приобрел дом в Милане недалеко от офиса «Интера».
Месси в сезоне-2019/20 стал лучшим бомбардиром и ассистентом ла лиги, забив 25 голов и отдав 21 передачу в 33 играх.
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