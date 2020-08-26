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Источник: Эджуке вылетел в Россию для подписания контракта с ЦСКА

13:12
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Полузащитник «Херенвена» Чидера Эджуке в скором времени подпишет контракт с ЦСКА, сообщает портал SCORENigeria.

По данным источника, 22-летний нигериец уже вылетел в Россию для прохождения медосмотра перед переходом в армейский клуб. Ранее сообщалось, что трансфер обойдется ЦСКА в 12 миллионов евро.

Эджуке провел 25 матчей в чемпионате Голландии, в которых забил 9 голов и сделал 4 передачи.

В текущее трансферное окно ЦСКА уже подписал защитника Бруну Фукса, полузащитника Бактиера Зайнутдинова и нападающего Адольфо Гайча.

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