Источник: «Челси» полностью завершил сделку по трансферу Нкунку

Английский «Челси» и немецкий «РБ Лейпциг» завершили трансфер французского полузащитника Кристофера Нкунку, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

«Французский футболист может считаться новым игроком «Челси» начиная с июля 2023 года. Все это подписано и скреплено печатью «РБ Лейпциг» и стороны игрока», — написал Романо.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит за Нкунку боле 60 миллионов евро.

Нкунку в текущем сезоне сыграл в составе «Лейпцига» 23 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.