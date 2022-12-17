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Сегодня, 14:58

Источник: «Челси» полностью завершил сделку по трансферу Нкунку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Английский «Челси» и немецкий «РБ Лейпциг» завершили трансфер французского полузащитника Кристофера Нкунку, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

«Французский футболист может считаться новым игроком «Челси» начиная с июля 2023 года. Все это подписано и скреплено печатью «РБ Лейпциг» и стороны игрока», — написал Романо.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит за Нкунку боле 60 миллионов евро.

Нкунку в текущем сезоне сыграл в составе «Лейпцига» 23 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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