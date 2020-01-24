Источник: «Барселона» предложила «Ливерпулю» купить Коутинью

«Барселона» ищет клубы, которые могли бы подписать полузащитника Филиппе Коутинью. Как сообщает El Desmarque, «Бавария», которая арендовала бразильца до конца сезона, не планирует выкупать его контракт. Об этом она уведомила «Барселону».

По данным источника, каталонцы хотят продать Коутинью. Они якобы уже предложили купить игрока «Ливерпулю», откуда он перешел в январе 2018 года в «Барселону». Каталонцы хотят выручить за Коутинью 108 миллионов евро, однако «Ливерпуль» отказался возвращать Коутинью.