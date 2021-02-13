Источник: Аймбетов подписал контракт с «Крыльями Советов»
Форвард Абат Аймбетов перешел в «Крылья Советов», утверждает Meta-ratings.kz.
По информации источника, 25-летний футболист 13 февраля заключил с самарской командой контракт на полгода. В случае, если «Крылья» выйдут в Тинькофф РПЛ, то соглашение будет продлено на еще два года.
«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ с 55 очками.
В текущем сезоне Аймбетов провел за «Кайрат» два матча и не отметился результативными действиями. На счету нападающего 12 игр за сборную Казахстана и два забитых мяча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/aimbetov-podpisal-kontrakt-s-krylyami-sovetov/
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