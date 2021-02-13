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Источник: Аймбетов подписал контракт с «Крыльями Советов»

21:35
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Форвард Абат Аймбетов перешел в «Крылья Советов», утверждает Meta-ratings.kz.

По информации источника, 25-летний футболист 13 февраля заключил с самарской командой контракт на полгода. В случае, если «Крылья» выйдут в Тинькофф РПЛ, то соглашение будет продлено на еще два года.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ с 55 очками.

В текущем сезоне Аймбетов провел за «Кайрат» два матча и не отметился результативными действиями. На счету нападающего 12 игр за сборную Казахстана и два забитых мяча.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/aimbetov-podpisal-kontrakt-s-krylyami-sovetov/

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