GZH: «Интернасьонал» не смог договориться с «Зенитом» об аренде Вендела

«Интернасьонал» не смог договориться с «Зенитом» об аренде Вендела

«Интернасьонал» не смог согласовать аренду полузащитника «Зенита» Вендела, сообщает издание GZH.

Как утверждает источник, 26-летний футболист убедил руководство клуба из Санкт-Петербурга отпустить его, однако представители бразильской команды не смогли договориться о финансовых условиях сделки с сине-бело-голубыми.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 4 гола и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 22 миллиона евро.