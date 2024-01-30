Деменко считает, что «Спартак» переплатил «Твенте» за Угальде

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко считает, что красно-белые заплатили слишком много за нападающего «Твенте» Манфреда Угальде.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 21-летнего костариканца может составить около 15 миллионов евро.

«Это, конечно, переплата. Это многовато. Учитывая, что мы еще не участвуем сейчас в еврокубках, то это огромная сумма. Просто тут мы получаем игрока за большую сумму, но об игроке мы мало знаем. Ладно, если бы он был лучшим бомбардиром в чемпионате. Пока мы знаем только то, что он быстрый. Учитывая такую стоимость, нужно понимать, что от него будут требовать много голов. Это и на него будет психологически влиять. Можно вспомнить, что «Зенит» много платил за Малкома. Тогда бразилец заиграл здорово только на второй год, но не факт, что здесь будет то же самое. Наверное, за Угальде смотрели, но в любом случае это дорого очень. Если бы играли в Лиге чемпионов, то был бы другой разговор. А сейчас даже борьба за чемпионство кажется призрачной», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Деменко.

«Спартак» объявил о покупке Угальде в понедельник, 29 января. Футболист подписал контракт с московским клубом на 4,5 года, он будет выступать за красно-белых под 9-м номером.