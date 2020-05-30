«Интер» решил не выкупать у «Фиорентины» контракт Бираги
17:06
«Интер» не будет продлевать сотрудничество с защитником Кристиано Бираги, сообщают итальянские СМИ. Футболист принадлежит «Фиорентине» и выступает за миланский клуб на правах аренды.
По данным La Nazione, нерадзурри не будут использовать опцию выкупа контракта игрока за 12 миллионов евро. Соглашение истекает 30 июня 2020 года.
27-летний игрок в текущем сезоне провел 24 матча за «Интер» и забил один мяч при четырех голевых передачах.
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