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Сегодня, 04:47

«Интер» проявляет интерес к Гозенсу

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Аталанты» Робин Гозенс может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 27-летнего немца претендует «Интер». При этом сделка осложняется тем, что «Аталанта» не хочет продавать игрока в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что клуб из Бергамо отклонил предложение от «Ньюкасла».

В текущем сезоне Гозенс провел 8 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.

Робин Гозенс
ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
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