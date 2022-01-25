«Интер» проявляет интерес к Гозенсу

Полузащитник «Аталанты» Робин Гозенс может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 27-летнего немца претендует «Интер». При этом сделка осложняется тем, что «Аталанта» не хочет продавать игрока в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что клуб из Бергамо отклонил предложение от «Ньюкасла».

В текущем сезоне Гозенс провел 8 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.