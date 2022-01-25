«Арсенал» интересуется Йовичем

Форвард «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в Англии, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на 24-летнего серба претендует «Арсенал». Футболист недоволен количеством игрового времени в мадридском клубе, поэтому ищет другие варианты продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что на Йовича претендует «Ньюкасл».

В текущем сезоне Йович провел 15 матчей за «Реал», в которых забил гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.