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Сегодня, 05:21

«Арсенал» интересуется Йовичем

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в Англии, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на 24-летнего серба претендует «Арсенал». Футболист недоволен количеством игрового времени в мадридском клубе, поэтому ищет другие варианты продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что на Йовича претендует «Ньюкасл».

В текущем сезоне Йович провел 15 матчей за «Реал», в которых забил гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.

Лука Йович
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
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