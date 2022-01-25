34-летний Миральяс перешел в «Морейренсе»
Форвард Кевин Миральяс подписал контракт с «Морейренсе», сообщается на официальном сайте португальского клуба.
Контракт с 34-летним бельгийцем рассчитан до конца сезона-2021/22.
Миральяс выступал за «Лилль», «Сент-Этьен», «Олимпиакос», «Эвертон» и «Фиорентину». Последним клубом форварда был турецкий «Газиантеп», который он покинул летом 2021 года.
???— Moreirense Futebol Clube (@MoreirenseFC) January 24, 2022
Kevin Mirallas ? refor?o do Moreirense.??
Bem-vindo ??? ??? ?
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