Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 04:12

34-летний Миральяс перешел в «Морейренсе»

Сергей Разин
корреспондент
Кевин Миральяс.
Фото ФК «Морейренсе»

Форвард Кевин Миральяс подписал контракт с «Морейренсе», сообщается на официальном сайте португальского клуба.

Контракт с 34-летним бельгийцем рассчитан до конца сезона-2021/22.

Миральяс выступал за «Лилль», «Сент-Этьен», «Олимпиакос», «Эвертон» и «Фиорентину». Последним клубом форварда был турецкий «Газиантеп», который он покинул летом 2021 года.

Кевин Миральяс
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Сборная России по хоккею объявила состав на Олимпиаду. В нем много удивительного и странного
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кабрал — главная цель «Фиорентины» в случае ухода Влаховича
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости