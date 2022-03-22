Йович может покинуть «Реал» из-за отсутствия игровой практики

Нападающий «Реала» Лука Йович недоволен отсутствием игровой практики и может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. Как сообщает Marca, игрок не видит своего будущего в Мадриде.

Сообщается, что сербским футболистом интересуется «Арсенал» и «Эвертон». Не исключено, что игрок может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».

По данным источника, затрудняет процесс переговоров контракт Йовича с «Реалом», который действует до июня 2025 года.

В сезоне-2021/22 Йович провел в составе сливочных 17 матчей во всех турнирах. Забил один гол и отдал две результативные передачи. 24-летний футболист не играет с 12 февраля, когда вышел на замену в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала».