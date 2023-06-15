«Интер» не хочет продавать Бареллу в «Ньюкасл»

«Интер» не хочет продавать полузащитника Николо Бареллу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что 26-летний итальянец может продолжить карьеру в «Ньюкасле». «Сороки» предложили за полузащитника около 50 миллионов фунтов стерлингов.

«Интер» считает Бареллу неприкосновенным и не хочет его продавать. Не исключено, что «Ньюкасо» предложит более высокую сумму.

В прошедшем сезоне Барелла провел 52 матча за клуб во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 10 голевых передач.