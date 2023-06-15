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Угарте подтвердил, что перейдет в «ПСЖ» из «Спортинга»

Мария Гусева
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Полузащитник Мануэль Угарте подвердил, что летом перейдет из «Спортинга» в «ПСЖ».

«Правда в том, что сейчас нужно немного отдохнуть, а затем начать все сначала в «ПСЖ», — цитирует Record Угарте. — Я отправляюсь в огромный клуб, я еще даже не до конца осознал это. Это правда, что Месси уходит. Было бы здорово играть с ним, но это футбол. В любом случае, я очень рад».

Ранее сообщалось, что все документы уже подписаны, также хавбек прошел медосмотр.

Угарте выступает за «Спортинг» с лета 2021 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 22-летний уругваец провел 47 матчей за «Спортинг» во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Спортинг (Лиссабон)
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