"Интер" можете перехватить Бэйла у "МЮ" и "ПСЖ"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в "Интере", утверждает El Chiringuito. По данным источника, новый главный тренер черно-синих Антонио Конте попросил гендиректора Джузеппе Маротту и спортивного директора Пьеро Аусилио подписать валлийского форварда.

Интерес к Бэйлу также проявляют "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед". Ранее неоднократно сообщалось, что он, вероятно, покинет "Реал" в летнее трансферное окно.

Бэйл перешел в "Реал" в 2013 году за рекордные на тот момент 100 миллионов евро. За 6 лет он отметился 102 голами и 64 передачами во всех турнирах, выиграл чемпионат Испании три Лиги чемпионов. В минувшем сезоне на его счету 40 игр и 11 голов во всех турнирах.