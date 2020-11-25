Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Интер» может продать Эриксена за 16 миллионов евро

17:07
Теги:

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен в зимнее трансферное окно может стать игроком «Арсенала», сообщает ESPN.

По данным источника, 28-летний датчанин изначально не хотел переходить в состав «канониров» из-за того, что ранее играл за принципиального соперника красно-белых — «Тоттенхэм». Однако после серии переговоров стороны договорились о трансфере в зимнее трансферное окно. «Интер», чтобы разгрузить платежную ведомость, готов отдать футболиста за 16 миллионов евро.

Эриксен выступает за «Интер» с зимы 2020 года. В текущем сезоне хавбек провел 7 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир