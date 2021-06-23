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Ибаньес входит в сферу интересов «Реала»

15:27
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«Реал» заинтересован в защитнике «Ромы» Роджере Ибаньесе, сообщает AS.

По информации СМИ, «Реал» ищет замену полузащитнику Серхио Рамосу, который покиул клуб. Отмечается, что хорошие отношения между командами могут помочь в заключении сделки.

Контракт 23-летнего бразильца с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Ибаньес провел 30 матчей в серии А, в которых отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/?omnil=mpal

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