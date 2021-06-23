Гамейро может перейти в «Марсель»

Нападающий «Валенсии» Кевин Гаймеро может вернуться в чемпионат Франции. Как сообщает RMC, «Марсель» заинтересован в подписании 34-летнего француза.

1 июля Гамейро станет свободным агентом, так как у него заканчивается контракт с испанским клубом. Таким образом, игрок может перейти в другую команду бесплатно.

В сезоне-2020/21 Гамейро сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу.

Напомним, ранее французский форвард выступал во Франции за «Страсбур» «Лорьян» и «ПСЖ».