Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Нападающий «Штутгарта» перешел в «Фиорентину»

16:08
Теги:

Нападающий «Штутгарта» Нико Гонсалес стал игроком «Фиорентины». Он подписал контракт с итальянским клубом, сообщает сайт «фиалок».

Условия сделки, а также срок контракта пока не раскрываются.

23-летний аргентинец выступал за «Штутгарт» с 2018 года. В прошлом сезоне он провел в бундеслиге 15 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Отец Сафонова рассказал о состоянии вратаря после вылета России с Евро-2020
Швеция — Польша: прогноз от Романа Орещука на матч Евро-2020
Почему Черчесов не подал в отставку? Объясняет Бышовец
Плющенко о Черчесове: «Он молодец, к нему нет вопросов»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд