Нападающий «Штутгарта» перешел в «Фиорентину»

Нападающий «Штутгарта» Нико Гонсалес стал игроком «Фиорентины». Он подписал контракт с итальянским клубом, сообщает сайт «фиалок».

Условия сделки, а также срок контракта пока не раскрываются.

23-летний аргентинец выступал за «Штутгарт» с 2018 года. В прошлом сезоне он провел в бундеслиге 15 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.