Холлоуэй советует "МЮ" вернуть Заа

Бывший тренер "Кристал Пэлас" Иан Холлоуэй считает, что "Манчестер Юнайтед" стоит подписать нападающего команды Вильфрида Заа, который уже выступал за "МЮ" ранее.

- Это самый талантливый игрок из тех, с которыми я работал. Нужно было только помочь ему реализовать это, - цитирует специалиста talkSport. - С таким набором талантов, как у Уилфрида, это должен быть вопрос времени. Если "МЮ" хочет перейти на 4-4-2, они точно должны подписать его.

26-летний футболист в текущем сезоне провел 29 матчей за "Кристал Пэлас" и забил восемь мячей при семи голевых передачах. Его контракт истекает летом 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро. Ранее он уже выступал за "МЮ" и провел четыре матча за первую команду.

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