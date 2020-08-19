Холебас стал игроком «Олимпиакоса»
12:57
Защитник Хосе Холебас подписал годичный контракт с «Олимпиакосом», сообщает официальный сайт клуба.
36-летний защитник последние пять сезонов провел в «Уотфорде», в последнем сезоне за который грек сыграл 15 матчей и не отличился результативными действиями.
Это уже второй приход Холебаса в «Олимпиакос». До этого с сезона-2010/11 по сезон 2013/14 он защищал цвета клуба из Пирей, с которым стал четырехкратным чемпионом страны и двукратным обладателем Кубка Греции.
??? ??? ??? ???, ???, ??? !!! / Welcome back to Olympiacos Jose Holebas! ??#Olympiacos #Transfer #Welcome #JoseHolebas #WelcomeJose pic.twitter.com/jI7ggvl9c7— Olympiacos FC (45?) (@olympiacosfc) August 18, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...