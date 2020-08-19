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Холебас стал игроком «Олимпиакоса»

12:57

Защитник Хосе Холебас подписал годичный контракт с «Олимпиакосом», сообщает официальный сайт клуба.

36-летний защитник последние пять сезонов провел в «Уотфорде», в последнем сезоне за который грек сыграл 15 матчей и не отличился результативными действиями.

Это уже второй приход Холебаса в «Олимпиакос». До этого с сезона-2010/11 по сезон 2013/14 он защищал цвета клуба из Пирей, с которым стал четырехкратным чемпионом страны и двукратным обладателем Кубка Греции.

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