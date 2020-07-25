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Хильемарк покидает «Динамо»

22:02
ОСкар Хильемарк. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ОСкар Хильемарк. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», «Динамо» поблагодарило полузащитника Оскара Хильемарка за совместную работу и уведомило о том, что в клубе принято решение не продлевать с ним соглашение.

28-летний швед провел за бело-голубых 15 матчей и отдал одну голевую передачу, его брали в аренду у «Дженоа».

Ранее стало известно о том, что не будет предложен новый контракт 32-летнему Роману Нойштедтеру.

Также истекают соглашения у еще пяти игроков: Владимира Рыкова, Артура Юсупова, Жоаузинью, Антона Соснина и Кирилла Панченко. Решение по ним будет сообщено футболистам в ближайшее время. Вероятно, еще до начала подготовки к новому сезону, которая стартует в понедельник, 27 августа. (Константин Алексеев)

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